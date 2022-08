Çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 3 alkollü şahsa Mike Tyson yumruğu atan Demir Jason Long, olay gecesini anlattı.

Çevreyi rahatsız eden 3 şahısa Mike Tyson yumruğu atan motokurye, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen motokuryenin dikkatini, iş yerinin önünde çevreyi rahatsız edici hareketlerde bulunan şahıslar çekti.

Motorunu yol kenarına park ederek alkollü olduğu iddia edilen şahısların yanına giden kurye, Mike Tyson yumruğu atarak tepki gösterdi.

Ringi aratmadı

Bunun üzerine ayağa kalkan alkollü şahıslar, öfkelenerek yumruklu kavga başlattı.

Olay esnasında devriyede olan bekçiler durumu fark ederek tarafları ayırdı. Ringi aratmayan görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay gecesini anlattı

DHA'nın aktarımına göre; olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki Amerikalı Fizyoterapist o anları anlattı.

Kadıköy’de 3 şahsa Mike Tyson yumruğu atan motokurye o anları anlattı VİDEO



"Ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum"

7 yıldır Türkiye' de yaşayan ve bir spor salonunda çalışan Demir Jason Long, "Arkadaşlarla Kadıköy'deydim. Motosikleti park ettiğim yerden yola çıkmaya çalışıyordum. Bunlara rica ettim buradan 'geçebilir miyim' diye sordum. Yol istedim. Bir şey demeden direkt yüzüme vurdu. Tırnağı gözüme geldi. Ondan sonra olanlar oldu. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim.

Benim aslında öbür kişilerle derdim yoktu, sadece bir kişi ile derdim vardı. Ondan sonra arkadaşları arkadan gelerek yumruk atmaya çalıştı. Ortalık çok karıştı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Herkes o gece eve gitti. Ben şikayetçi olmadım, onlar da şikayetçi olmadı. Konu kapandı" dedi.

"Benim yaptığım da yanlıştı onlarınki de yanlıştı"

Long, "Ben fizyoterapistim. Çok fazla boks geçmişim yok. Yaptık ama herkes gibi. Spor salonunda çalışıyorum ama daha çok sakatlıklarla uğraşıyorum. Sakatlanan insanları iyileştirmeye çalışıyoruz, sağlıkçıyız. Kimse kimseye dert olmasın zarar vermesin. Benim yaptığım da yanlıştı onlarınki de yanlıştı. Duyguları iyi kontrol etmek lazım. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" diye konuştu.