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    Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti

    Açık kasa kamyonette ayakta yolculuk yaptığı sırada kendisinin tehlikeli durumunun çekildiğini fark eden kişi, kameraya el hareketi yaptı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 10:05
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    Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti

    İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün saat 12.00 sıralarında bir vatandaş, kamyonet kasasında görüntülendi.

    Vatandaş, trafiğin yoğun olduğu esnada açık kamyonetin üzerinde ayakta durarak seyahat etti.

    Canını hiçe sayan vatandaşın bir yandan kulaklıkla müzik dinlediği o anlar pes dedirtti.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Bir süre kamyonetin kasasında ayakta yolculuk eden şahıs kısa süre sonra gözden kayboldu.

    Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti ViDEO

    Kadıköy de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti #1

    KENDİSİNİ ÇEKENE EL HAREKETİ YAPTI

    Öte yandan görüntülendiğini fark eden şahıs, kendisini görüntüleyen vatandaşa el hareketinde bulunarak tepki gösterdi.

    Kadıköy de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti #2

    Kadıköy de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti #3

    Kadıköy de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti #4

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