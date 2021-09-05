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Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti

Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti

Açık kasa kamyonette ayakta yolculuk yaptığı sırada kendisinin tehlikeli durumunun çekildiğini fark eden kişi, kameraya el hareketi yaptı.