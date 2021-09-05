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- Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti
Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti
Açık kasa kamyonette ayakta yolculuk yaptığı sırada kendisinin tehlikeli durumunun çekildiğini fark eden kişi, kameraya el hareketi yaptı.
- İHA
- 05.09.2021 - 10:00
- Güncelleme : 05.09.2021 - 10:05
İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün saat 12.00 sıralarında bir vatandaş, kamyonet kasasında görüntülendi.
Vatandaş, trafiğin yoğun olduğu esnada açık kamyonetin üzerinde ayakta durarak seyahat etti.
Canını hiçe sayan vatandaşın bir yandan kulaklıkla müzik dinlediği o anlar pes dedirtti.
GÖZDEN KAYBOLDU
Bir süre kamyonetin kasasında ayakta yolculuk eden şahıs kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kadıköy'de açık kamyonet kasasındaki yolcu, el hareketi çekti ViDEO
KENDİSİNİ ÇEKENE EL HAREKETİ YAPTI
Öte yandan görüntülendiğini fark eden şahıs, kendisini görüntüleyen vatandaşa el hareketinde bulunarak tepki gösterdi.