Köklerinin zamanla zarar gördüğü iddia edilen 150 yıllık meşe ağacı, sabahın erken saatlerinde park halindeki 6 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar olduğu tespit edildi.

İstanbul Kadıköy'de 13 katlı bir sitede oturanlar sabah büyük bir gürültüyle uyandı.

Bahçede bulunan 150 yıllık meşe ağacı park halindeki 6 aracın üzerine devrildi.

Ekipler çalışma başlattı

Sabah 07.00 sıralarında yaşanan olay, site sakinlerini korkuttu.

Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri, ağacı araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Kadıköy’de bulunan 150 yıllık meşe ağacı devrildi ViDEO

6 araç maddi hasar gördü

İHA'nın aktarımına göre; kökleri zarar gören asırlık meşe ağacının dalları 1 saatin sonunda araçların üzerinden kaldırıldı.

Olay esnasında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önlerken ağacın üstüne devrildiği 6 araçta büyük maddi hasar oluştu.

"Bir anda büyük sesle uyandık"

Meşe ağacının devrilmesiyle aracının zarar gördüğünü belirten Sercan Karaca, “Sabah sanırım. saat 07.15 sıralarında oldu. Hepimiz, uykudaydık. Bir anda büyük sesle uyandık. İşte geldiğimizde durum bu. 150 yıla yakın bir ağaçtı. Herhalde kuruduğu için bir anda bir gürültüyle aşağı inmiş. Yaklaşık 5, 6 araç zarar görmüş. Aracımızda ne yazık ki var. Her yeri paramparça olmuş durumda bütün camlar kırılmış, kapı kolları kırılmış. Tamponlar aşağıda, ciddi bir zarar var gibi duruyor. Çocuklar burada ağacın altında oynayıp piknik yapıyordu. Neyse ki o anda kimse yoktu. En büyük tesellimiz bu” dedi.