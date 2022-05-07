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- Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası
Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası
Durakta beklemediği öne sürülen bir yolcu, kendisini otobüse almayan şoföre tepki gösterdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.
- 07.05.2022 - 14:52
- Güncelleme : 07.05.2022 - 14:56
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kuşdili Caddesi üzerinde otobüse binmek isteyen bir şahıs, durakta beklemediği gerekçesiyle araca alınmadı.
Bunun üzerine öfkelenen şahıs, İETT şoförüyle tartışmaya başladı.
Tekmeler havada uçuştu
İHA'nın haberine göre tartışma kısa süre sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşlar ile bölgeye gelen polisin müdahalesiyle ayrıldı.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi