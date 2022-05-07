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    Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası

    Durakta beklemediği öne sürülen bir yolcu, kendisini otobüse almayan şoföre tepki gösterdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.
    • 07.05.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 14:56
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    Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kuşdili Caddesi üzerinde otobüse binmek isteyen bir şahıs, durakta beklemediği gerekçesiyle araca alınmadı.

    Bunun üzerine öfkelenen şahıs, İETT şoförüyle tartışmaya başladı.

    Tekmeler havada uçuştu

    İHA'nın haberine göre tartışma kısa süre sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşlar ile bölgeye gelen polisin müdahalesiyle ayrıldı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

    Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası #1

    Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası #2

    Kadıköy’de İETT şoförü ile yolcunun kavgası #3


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