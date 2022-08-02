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    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi

    Husky cinsi köepeğe saldırarak yaralayan Amerikan Bully cinsi köpeğin sahibine para cezası kesildi. Öte yandan ekipler, saldıran köpeği muhafaza altına aldı.
    • 02.08.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:57
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    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi

    Köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor.

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hayvan sahipleri, cins köpeklerini gezdirme amacıyla dışarı çıkardı.

    Erhan C. isimli şahsa ait olan American Bully cinsi köpk, Ferhat D. isimli şahsa ait Husky cinsi köpeğe saldırarak yaraladı.

    Saldırgan köpeğe el konuldu

    Polis ekiplerine ise pitbull saldırısı olduğu yönünde ihbar yapıldı.

    Harekete geçen ekipler, Erhan C.'ye ait olan cins köpeği muhafaza altına alarak görevlilere teslim etti.

    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi #1

    Sahibine 14 bin 982 TL ceza kesildi

    Sahibine ise ‘Hayvanı Tehlike Oluşturacak Şekilde Serbest Bırakılması’ konusunda işlem başlatıldı. Bu kapsamda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 14 bin 982 TL idari para cezası kesildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Öte yandan, köpeğin saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi VİDEO

    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi #2

    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi #3

    Kadıköy’de köpek kavgası: Köpeğin sahibine 14 bin TL ceza kesildi #4


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