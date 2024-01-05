Kadıköy’de öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Cumhurbaşkanlığı’na girmek isterken yakalandı Kadıköy’de servisi kaçırdıktan sonra Pendik’te aracı bırakan şüpheli Tolga N., olayın ardından Ankara’ya giderek, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalıştı. Kapıdaki korumalar tarafından durdurulan Tolga N. gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul Kadıköy’de dün özel bir okula ait servis aracı, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kaçırıldı.

Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırdı.

Şüpheli, bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi, “Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım.” diyerek araçtan indirdi.

Olayın duyulması üzerine İstanbul polisi alarma geçerken, servis minibüsü Pendik’te terk edilmiş halde bulundu.

Şüphelinin kimliği kamera kayıtlarından belirlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı.

Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.

Ankara'da olduğu tespit edildi

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara’dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Beştepe'de yakalandı

Şüphelinin, neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada, “Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım.” dediği belirlendi.

Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul’da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu’nda gözaltına alındığı ardından İstanbul’dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaçış güzergahı tespit edildi

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray’a gittiği oradan Gebze’ye geçtiği öğrenildi.

Kocaeli’ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi.

Şüpheli Tolga N.’nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara’ya ulaştığı ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edildi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)