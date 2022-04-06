Kadıköy'de taksicilere ceza yağdı

Yolcu seçen taksicilere yönelik düzenlenen çalışmada, emniyet kemeri takmayan çalışma izni olmayan şoföre 823 TL, emniyet kemeri takmayan 3 şoföre ise 588 TL ceza verildi.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Rıhtım Caddesi üzerinde çalışmalarını başlatan ekipler, taksicilerin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi.

Kemer takmamaya 588 TL ceza

3 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için 588 TL ceza kesildi.

Çalışma belgesi olmayan şoföre 823 TL ceza

Denetimde çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksiciye ise bin 823 TL para cezası verildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.

















