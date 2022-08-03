Kural ihlali yapan sürücüler, drone destekli denetimde tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan bir sürücü, basın mensuplarına "Beni güzel çekin" diyerek poz verdi.

Kazaların yaşanmaması için trafikteki kontrollerini artıran polis ve jandarma ekipleri, Kadıköy'de drone destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'un en işlek caddelerinin bulunduğu bölgede, sürücülere yönelik uygulama noktası oluşturuldu.

Kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi

Ekipler tarafından yapılan denetimde; emniyet kemeri, ışık ihlali, egzoz gibi trafik ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi VİDEO

Kameralara poz verdi

Kırmızı ışık ihlalinden dolayı cezai işlem uygulanan bir sürücü, basın mensuplarına "Beni güzel çekin" diyerek poz verdi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 16 bin 655 lira para cezası uygulandı.

"Çizgiyi mi geçtim farkında değilim"

İHA'nın aktarımına göre; drone tarafından kırmızı ışıkta geçtiği fark edilen minibüs şoförü Berat Polat, “Ben hata yapmadığımı zannediyorum ama demek ki yapmışız. Çizgiyi mi geçtim farkında değilim ama geçmediğimi düşünüyorum.” dedi.