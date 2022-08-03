Petrol
98.56
-1.97%
Euro
18.2314
-0.10%
Dolar
17.9688
0.13%
Altın
1.015
0.01%
Borsa
2684
1.39%
Bitcoin
420.921
1.67%
BTXN Coin
8.93
-5.30%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi

    Kural ihlali yapan sürücüler, drone destekli denetimde tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan bir sürücü, basın mensuplarına "Beni güzel çekin" diyerek poz verdi.
    • 03.08.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi

    Kazaların yaşanmaması için trafikteki kontrollerini artıran polis ve jandarma ekipleri, Kadıköy'de drone destekli denetim gerçekleştirdi.

    İstanbul'un en işlek caddelerinin bulunduğu bölgede, sürücülere yönelik uygulama noktası oluşturuldu.

    Kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi

    Ekipler tarafından yapılan denetimde; emniyet kemeri, ışık ihlali, egzoz gibi trafik ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

    Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi VİDEO

    Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi #1

    Kameralara poz verdi

    Kırmızı ışık ihlalinden dolayı cezai işlem uygulanan bir sürücü, basın mensuplarına "Beni güzel çekin" diyerek poz verdi.

    Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 16 bin 655 lira para cezası uygulandı.

    "Çizgiyi mi geçtim farkında değilim"

    İHA'nın aktarımına göre; drone tarafından kırmızı ışıkta geçtiği fark edilen minibüs şoförü Berat Polat, “Ben hata yapmadığımı zannediyorum ama demek ki yapmışız. Çizgiyi mi geçtim farkında değilim ama geçmediğimi düşünüyorum.” dedi.

    Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi #2

    Kadıköy’de trafik denetiminde 16 bin lira para cezası kesildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor

    Banu Alkan, sevgilisini paylaşmaya doymadı
    Magazin

    Banu Alkan, sevgilisini paylaşmaya doymadı

    Annual inflation in Turkey at 79.6% in July
    Economy

    Annual inflation in Turkey at 79.6% in July

    Görüş Bildir