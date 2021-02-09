Euro
8.5931
0.71%
Dolar
7.0964
0.33%
Altın
421.26
1.15%
Borsa
1.548
0.85%
Bitcoin
326.620
17.64%
EXEN Coin
15.73
2.14%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Kağıthane’de 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    46 yaşındaki kadın kadının cesedini gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken; polis, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane’de 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Akademi Sokak üzerinde sabah saatlerinde 46 yaşındaki Güner Tekin, henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattan aşağıya düştü.

    Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İKİ BİNANIN ARASINA DÜŞTÜ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak üzerindeki 2 binanın arasına düşen kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bunun üzerine polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerine önlem aldı.

    Kağıthane’de 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti #1

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda düşen kadının antidepresan ilaçlar kullandığı, psikolojik tedavi gördüğü ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ve ilaçlarını kullanmayı bıraktığı bilgisine ulaştı.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Öte yandan kadının cesedini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının yakınlarını yine çevredeki vatandaşlar teselli etti.

    Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kağıthane’de 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti #2

    Kağıthane’de 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir