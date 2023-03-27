Kağıthane'de asker eğlencesinde meşaleli dans tehlike saçtı Asker eğlencesinde bir grup eğlenirken ellerine meşale alan gençler ise tehlikeli dans gösterisi düzenledi. O anlar kamerada yansıdı.

İHA

Asker eğlencelerinde tehlikeli görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şehir magandaları bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Bir grup genç, askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi.

Dans gösterileriyle tehlike saçtılar

Kağıthane ilçesinde yüksek sesli müzikler açarak sokak aralarında eğlendi. Çevreye rahatsızlık vererek dans eden gruplar, motosikletlerle de patinaj çekti.

Bu sırada bazı gençlerin yaptıkları ise yürekleri ağza getirdi.

Meşalelerle dans ettiler

Ellerine meşaleler alan bazı gençler, yüksek sesli müziğin ritmine kapılarak tehlikeli bir dans sergiledikleri görüldü.

Muhtemel bir yaralanmanın yaşanabileceği dans, izleyenleri korkuttu.

Yaşananlar kameralara yansırken, neyse ki bu kez yaralanan olmadı.