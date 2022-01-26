Buzlanan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir dükkanın önünde zorlukla durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza kameralara yansıdı.

İstanbul Kağıthane'nin Seyrantepe Mahallesi'nde pazar akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yokuştan inerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki otomobile çarptı.

Ardından da dükkanın önünde zorlukla durabildi. O anları ise çevredekiler, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

KAZA ANI KAMERADA

O anda yolda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Dükkanın önünde kalan otomobil, iş yeri kamerası tarafından da görüntülendi.

Kağıthane'de buzlanan yolda kayan otomobil iki araca çarptı VİDEO



"KAZAYI UCUZ ATLATTIK"

Kazayı anlatan dükkan sahibi Ulaş Karadağ, "Tam dükkanı kapatma saatimdi. Sonra bir ses geldi. Malum kar yağmıştı. Araç hızlı bir şekilde kayarak geldi. Burada bir araca çarptı. Biraz yavaşladı. Ondan sonra bu kaldırımda asılı kaldı. Geç saat olduğu için müşteri, yolda kimse yoktu. Maddi hasarlı kaza meydanA geldi. Kayan aracın önünde birisi olsa yaralanabilirdi. Ucuz atlattık." dedi.

























