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    Kağıthane'de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı

    Cadde üzerinde açılan çocuk rögara düşerken yan taraftakiler, davullu ve zurnalı eğlence eşliğinde gelin karşıladı. Çocuk tedavi altına alınırken eğlence sahipleri "pes" dedirtti.
    • 15.07.2022 - 10:21
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    Kağıthane'de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde cadde üzerindeki rögarı açan bir telekomünikasyon şirketinin ekipleri, kablo döşemek için çalışmaya başladı.

    O esnada cadde üzerinde dolaşan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., görevliler uzaklaştığı esnada rögarın içerisine düştü.

    Çocuk hafif sıyrıklarla kurtuldu

    Görevlilerin fark etmesi üzerine, çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü.

    O esnada bir grup gelin karşılama töreni yaptı

    Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu tedavi ederken yan taraftakiler, davullu ve zurnalı eğlence eşliğinde gelin karşıladı.

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #1

    Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

    Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı.

    Daha sonrasında sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #2

    Gelini karşılayanlar pes dedirtti

    Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi "pes" dedirtti.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #3

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #4

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #5

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #6

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #7

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #8

    Kağıthane de çocuk rögara düşerken yan tarafatakiler davulla gelin karşıladı #9


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