Engelli olan Kenan-Nihal Deliktaş çifti, kirayı artırmak isteyen ev sahibi tarafından sokağa atıldı. 4 çocukları ve eşyaları ile ortada kalan Deliktaş ailesi, yardım elinin uzanmasını bekliyor.

Şişli Belediyesi’nden malulen emekli olan ve 2 yıldır 4 çocuklu ailesi ile Kağıthane’nin Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi’nde ikamet eden Kenan Deliktaş, kira artışı nedeniyle ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadı.

İddiaya göre; 1+1 daire için aylık bin lira kira ödeyen Kenan Deliktaş, yüzde 80 engelli eşi, 2 kızı ve 2 oğluyla beraber iki gün önce eşyaları ile sokağa atıldı.

Oturdukları evin önünde zor şartlar altında yaşamaya çalışan Deliktaş ailesine, komşuları yardım eli uzattı.

“3-4 sefer elden aldı, onları da almadım diye göstermiş”

DHA’nın haberine göre; Deliktaş, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Emekli oldum, mecburen askerliğimi ödedim, 18-19 bin lira para ödedim. Malulen emekli oldum. Ayaklarım sakat zaten. Hanım da zaten engelli. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. İki seneyi geçti oturuyorduk. Kirayı düzenli olarak ödüyordum. Elden veriyorduk, bankadan veriyorduk. Bazen gelip kendisi alıyordu. 3-4 sefer elden aldı, onları da almadım diye göstermiş. Bankadan dekont çıkarmış. 5 aylık kira vermedin, 4 aylık vermedin dedi bana. Çıksın yeğenim gelecek dedi.

Kağıthane'de ev sahibi, engelli kiracıyı eşyaları ile sokağa attı ViDEO







“Ya evden çıksın ya da her altı ayda 500 lira zam”

Bin lira veriyordum. Bin 400 yaptım. En son emlakçı ile parayı gönderdim. Kabul etmedi. Ya evden çıksın ya da bana diyor ki her altı ayda 500 lira zam yapacak. Bin 500 lira kira vereceksin, 6 ay sonra 2 bin lira, altı ay sonra 2 bin 500 yapacaksın. Bu nedir ya?

“Adam paralı adam, zengin adam”

Mahkemeye çağırdılar beni, bir sefer. Ben gidemedim ayaklarım sakat olduğu için. Ne de olsa bir mahkeme daha olur dedim. Ama adam paralı adam, zengin adam. Adam iki tane avukat tutmuş. Bir celsede ondan yana, sonra geldiler çıkın diye. Biz de anlamıyoruz. Okuma yazmamız fazla yok. Mahkemenin gönderdiği kağıtta bilmem sulh diyor, bilmem ne diyor. Onlardan da anlamıyoruz. Onu da anlamadık. Geldiler 2 gün önce. Apar topar yığdılar, anahtarı değiştirdiler. Kapıyı değiştirdiler, pencereyi değiştirdiler. Çektiler gittiler, bizi böyle bıraktılar.

“Çocuğun biri okuyordu, okuldan aldım mecburen”

Ben şaşırıyorum. Bu insanları böyle attı gitti. Bu şekilde sefil bıraktı. Sen akşam nasıl yatağında uyuyorsun çocuklarınla kardeşim. Ben onları Allaha havale ettim. Hayırsever bir insan el uzatırsa. Kiralık dairem var kardeşim, 'bir buçuk iki lira ver' derse. Bir buçuk iki lirayı verebilirim. Otururum, elektrik, suyumu doğalgazımı öderim. Çocuğun biri okuyordu, okuldan aldım mecburen. Bir tanesi 16 yaşında işe sokacağım mecburen.





“Bu kadının suçu benimle evlenmek mi?”

Sabaha kadar ağladım. Allah’ım dedim ben ne günah işledim. Hadi ben neyse, bunların ne günahı var dedim. Bunun da kimsesi yok. Gariban biri. Babası falan hepsi vefat etti. Kardeşi vardı vefat etti. Bir kardeşi vardı vefat etti. Bir annesi var, o da Bolu'da yaşıyor, hastalıklı. Bir abisi var bakıyor ona. Onlar da ayrı perişan. Bunların ne suçu vardı. Bu kadının suçu benimle evlenmek mi? Bilmiyorum yani. Düşünüyorum, düşünüyorum kafayı yiyeceğim en sonunda. Hiçbir şey olmaz benden."

Nihal Deliktaş ise şu sözleri kaydetti:

“Hiç uyumadık. Saatlerdir ayaktayız, 48 saat olacak. Uyku yüzü görmedik, pinekliyoruz. Bir ses duyuyoruz kalkıyoruz. Gece hırsızlar geziyordu saat 03.00'te. Hırsızlar cirit atıyor burada. Televizyonu çalmaya çalışıyor, bilmem neyi almaya çalışıyor. Ben garibanım Allah vurmuş zaten bana.”