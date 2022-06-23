Kağıthane’de kız çocuğu sandalyeyle birlikte balkondan düştü

2,5 yaşındaki kız çocuğu, balkonda dengesini kaybedince çıktığı sandalyeyle birlikte ikinci kattan aşağıya düştü. Başından yaralanan minik kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturan anne İlknur Ar, dün saat 11.00 sıralarında temizlik yapmaya başladı.

Bu sırada kadının 2,5 yaşındaki kızı Hira Ar, balkona çıktı.

İkinci kattan düştü

Küçük kız, balkon duvarında asılı olan sandalyeye çıkmak istedi.

Dengesini kaybeden Hira Ar, sandalyeyle birlikte ikinci kattan aşağıya düştü.

Hastaneye yetiştirdiler ancak…

Başından yaralanan minik kızın yanına, sesleri duyan Ferdi Uysal ve Tayfur Muslugil geldi.

Hemen yoldan araç çeviren iki vatandaş, Hira’yı özel bir hastaneye götürdü.

Kurtarılamadı

Burada ilk müdahalesi yapılan Hira, ambulansla kaldırıldığı Sarıyer Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Hira, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Annesi çığlık atıyordu, çocuğa baktım çenesi kilitlenmişti”

Balkondan düşen çocuğu hastaneye götüren Ferdi Uysal, yaşananları İHA’ya anlattı.

Uysal, “Ben 3 bina yanda oturuyorum. Evde yatıyordum, çat diye bir ses duydum. Biri düştü herhalde dedim, hanımla beraber merdivenden indik hemen. Kapıdan çıkınca baktım arkadaşlar burada çocuğu kucaklarına almışlardı. Annesi çığlık atıyordu, çocuğa baktım çenesi kilitlenmişti. Çocuk Tayfur’un kucağındaydı, Tayfur’la beraber nefesini açtık çocuğun. Hemen bir araba durdurduk yoldan. 4 dakikada hastaneye götürdük. Orada acil alana aldılar çocuğu sonra ambulansla Seyrantepe’ye götürdüler. Annesi balkonun kapısını kapatmayı unuttuğu için çığlık atıyordu, balkona çıkmış çocuk oradan da aşağı düşmüş. Annesi de o sırada odada temizlik yapıyormuş.” dedi.

“Pat diye ses gelince camdan baktım çocuk yerde yatıyordu”

Tayfur Muslugil ise “Bir ses duyup uyandım. Pat diye ses gelince camdan baktım, çocuk yerde yatıyordu. Çocuğu görünce hemen apar topar aşağıya indim. O anlık panikle ambulansı da beklemek istemediğimiz için yoldan geçen bir abimizin arabasına bindirdik ve hastaneye götürdük. Orada doktorlar hemen ilk müdahaleyi yaptılar ardından ameliyata alınmış. Burası bir aile mahallesi, kimin bir sıkıntısı olsa herkes birbirine koşar. Biz de elimizden geldiği kadar destek verdik, gerisi Allah’a kaldı. İnşallah iyi olur.” diye konuştu.

İHA’nın haberine göre polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.