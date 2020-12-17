Kağıthane’de lüks cipli saldırgan husumetli olduğu şahsa aracıyla çarptı

Kağıthane'de husumetli olduğu şahsı önce cipiyle çarparak yere düşüren ardından da silahla ateş açarak yaralayan saldırganlar, kaldırımdaki kadını ise sıkıştırdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki taraf arasında alacak-verecek davası nedeniyle bir süre önce husumet oluştu.

Bu süre zarfında taraflardan biri diğer tarafı tehdit etmeye başladı.

Husumetin büyümesi üzerine 2 saldırgan, aracıyla husumetli oldukları 30 yaşındaki Emrah Koçyiğit’in bulunduğu yere doğru yola çıktı.

ARACI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Süratli bir şekilde olay yerine gelen saldırganlar cipi kaldırımdaki vatandaşların üzerine sürdü.

Araçla Koçyiğit’e çarpan gözü dönmüş saldırganlar kaldırımdaki bir kadını da sıkıştırdı.

Neye uğradığını şaşıran grup bunun üzerine sandalye ve demirlerle saldırgan gruba karşılık verdi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kurşun yağdıran saldırganlar, Koçyiğit’i diz kapağından yaraladı. Yaralanan sahıs hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortalık savaş alanına döndü VİDEO

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olayın ardından teyakkuza geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçenin çok sayıda noktasında kapama yaptı.

Şahısların kaçtığı aracın plakasını ve kaçış güzergahını da tespit eden Kağıthane polisi, saldırganları “dar alan” uygulaması sonucu olaydan dakikalar sonra Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir sokakta kıskıvrak yakaladı.

Araçtaki iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şahıslar ve araç ise emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı yerde çalışma yaptı. Kovanları toplayan polis delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü.