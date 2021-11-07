Kağıthane'de parkta tekmeli bıçaklı kavga

Parkta oturan iki genci 'burada oturmayın' diyerek kovan grup, ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir süre darbedilen gençler daha sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’ndeki parkta oturan Hasan L. (18) ile arkadaşı Velit A., 5 kişilik bir grup tarafından küfürlerle kovuldu.

Bunun üzerine iki arkadaş, parkın çıkışına doğru yürümeye başladı.

DAYAK ATIP BIÇAKLADILAR

O sırada Yasin A. (18) isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte, gençlerin arkasından koşarak saldırmaya başladı. Bu sırada Yasin A., önce Hasan L.’ye kafa attı, daha sonra elindeki bıçakla ayak kısmından yaraladı. Bu sırada gençlerin tamamı Hasan L. ve arkadaşını darbetmeye başladı.

Yere düşen Hasan L.’yi grubun içindeki Hasan K. de elindeki bıçağı sallayarak yaraladı. İki genci defalarca tekmelen saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı Hasan L.’yi arkadaşı Velit A. tedavi olmak üzere hastaneye götürdü. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da parkta bıçaklı kavga

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya karışan gençlerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında ekipler, Hasan K.’yı Şirintepe Mahallesi’nde cadde üzerinde, Yasin A.’yı ise aynı mahallede farklı bir cadde üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.