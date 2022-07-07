Suriye uyruklu bir kuyumcu, dükanına giren silahlı soyguncular tarafından darbedildi. Soyguncuların kuyumcuyu darbedip altınları ve paraları çaldıkları anlar, saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane’de, Çağlayan’a bağlı Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanı, hırsızların hedefi oldu.

Saat 11.00 sıralarında Suriyeli bir kuyumcunun dükkanına plakasız motosiklet ile gelen 2 kişi, içeri girip önce ateş açtı sonra kuyumcuyu silahın kabzası ile darbetmeye başladı.

DHA’nın haberine göre; soyguncular ilk belirlemeye göre 10 bin dolar ve 10 bilezik alarak geldikleri motosiklet ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme yaptı.

Olay anları kamerada

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kuyumcunun direnmesi üzerine silahlı ve kasklı saldırganların silahla tehdit etmesi ve ateş etmesi yer aldı. Diğer bir görüntü de ise silah sesleri üzerine kuyumcu dükkanı önünden geçenlerin kaçıştığı görüldü.

Kağıthane’de silahlı soygun anları kamerada ViDEO