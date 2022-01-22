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    Kağıthane'de tartıştığı kadına şiddet uyguladı

    Tartışma yaşadığı erkekten kaçmak için taksiye binen bir kadın, araçtan zorla indirilerek yerlerde sürüklendi.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 12:14
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    Kağıthane'de tartıştığı kadına şiddet uyguladı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, bir erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Kadın kaçmak için yoldan geçen taksiyi durdurdu ancak karşı taraf gitmesine izin vermedi.

    TAKSİDEN İNDİRİP YERLERDE SÜRÜKLEDİ

    Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi. Kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yol ortasına yattı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.

    Öte yandan yaşanan dehşet anları ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, olayı görenlerin hiçbir müdahalede bulunmadığı anlar ise oldukça dikkat çekti.

    Kağıthane'de taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi

    Kağıthane de tartıştığı kadına şiddet uyguladı #1

    Kağıthane de tartıştığı kadına şiddet uyguladı #2

    Kağıthane de tartıştığı kadına şiddet uyguladı #3


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