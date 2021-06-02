Euro
10.51
0.97%
Dolar
8.6252
1.25%
Altın
525.7
0.99%
Borsa
1.427
-0.38%
Bitcoin
319.633
3.35%
EXEN Coin
33.41
-0.59%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    Kağıthane'de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü

    Asma kattan düşen lastik ustası telefondaki arkadaşıyla konuşmaya devam ederken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü

    İstanbul Kağıthane'de oto lastik tamir atölyesi olan Sadık Tunç, bir arkadaşının deposuna lastik almak için geldi.

    Lastik seçmek için de asma kata çıktı. Cep telefonundan arkadaşıyla konuşan Tunç, asma katın zeminindeki tahta kırılınca giriş kata düştü.

    Sadık Tunç, düşme anında bile telefonda konuşmaya devam etti.

    Kağıthane'de üst düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü VİDEO

    KATIN KIRILMASIYLA YERE DÜŞTÜ

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depoya gelen Tunç, merdiven ile asma kata çıkıyor. Lastik aradığı sırada da tahtanın kırılmasıyla kendini yerde buluyor.

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #1

    GÖRÜŞMESİNİ SÜRDÜRDÜ

    Bir yandan da arkadaşıyla telefonda konuşmaya devam eden Tunç, daha sonra sandalyeye oturuyor.

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #2

    TELEFON ELİMDE KALDI

    Sadık Tunç, “Üst kattan lastik almak için arkadaşın asma katına çıktım. Sağlam değilmiş. Bir anda kendimi yerde bulum. O sırada arkadaşımı aramıştım. Lastiğin yerini öğreniyordum ama telefon elimde kaldı. Düştükten sonra görüşmeye devam ettim. Allah'tan bir şey olmadı. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık.” dedi.

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #3

    "İSTER İSTEMEZ GÜLMEYE BAŞLADIK"

    Depo sahibi Adem Göktaş da “Arkadaş lastik istedi. Lastiğin yerini söyledim. Üst kata çıktıktan sonra beni aradı. Ben lastiğin yerini tarif ederken düştü. Düşerken de benimle görüşüyordu. Düştükten sonra görüşmeye devam etti. Ben düştüğünü anladım. İş yerine gelince kamera kayıtlarına baktım. İster istemez gülmeye başladık.” diye konuştu.

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #4

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #5

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #6

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #7

    Kağıthane de üst kattan düşen lastik ustası, telefon görüşmesini sürdürdü #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir