Kağıthane’deki kaçak kumarhaneye baskın: Polisler müşteri gibi girdi

Kağıthane’deki kaçak kumarhaneye baskın: Polisler müşteri gibi girdi

Bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta cumartesi günü saat 02.00 sıralarında ihbar üzerine Yeşilce Mahallesi’ndeki caddeye gelerek bir binaya giren çıkan kişileri takibe aldı.

Binaya girişlerin uzaktan kumanda ile çalışan kepengin kalkmasıyla yapıldığını fark eden ekipler, çalışmalarını hızlandırdı.

MÜŞTERİ SANDILAR, POLİS ÇIKTI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı.

Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı.

Burada müşteri kılığındaki polisleri, işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. (21) karşıladı.

Bir süre sonra gelen 2 polis, kimlik kartlarını gösterdi. Dairede olanlar da neye uğradıklarını şaşırdı.

Kağıthane’deki kaçak kumarhaneye baskın: Polisler müşteri gibi girdi ViDEO

RULET MASALARI ELE GEÇİRİLDİ, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sokakta bekleyen ekiplerin de binaya girmesiyle dairede geniş çaplı arama yapıldı.

Aramada, 4 adet “Golden Poker Masası” olarak tabir edilen masa, bir adet rulet masası ve rulet makinası ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. ile dairede bulunan Muhammed A.’yı (28) gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

ZABITA MÜHÜRLEDİ

İncelemenin ardından Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kumarhaneye dönüştürülen daireyi mühürledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.