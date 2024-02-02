Kahramanmaraşlılar, ölümlü kazaların olduğu yola üst geçit istiyor Kahramanmaraş’ta onlarca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği karayoluna vatandaşlar çözüm bekliyor.

İHA

Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu yayalara zor anlar yaşatıyor.

Günün her saatinde trafik yoğunluğunun devam ettiği karayolu sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor.

Bölgede bulunan hastane ve banka hizmet binalarına geçmek isteyen yayalar her iki yöne geçmek için dakikalarca yol kenarında bekleyip ölümle burun buruna geliyor.

Bir yılda 10'dan fazla ölümlü kaza meydana geldi

Karayolunda son bir yılda 10’un üzerinde ölümlü trafik kazası ve onlarca da yaralamalı kaza meydana geldi.

Kimi sürücüler yayalara çarpmamak için canından oldu.

Yayalar ise hızlı geçiş sağlayan araçlardan kurtulmak isterken canından oldu.

Şehirlerarası güzergah olarak ta bilinen karayoluna vatandaşlar üst geçit gibi önlemlerin alınmasını istiyor.

"Karşıda bankalar var, buraya üst geçit istiyoruz"

Ökkeş Kavgacı, "Bu yolda araçlar çok hızlı geçiyor karşıda bankalar var 15 dakikada yolun karşısına geçemiyoruz. Buraya üst geçit istiyoruz" dedi.

Süleyman Karataş, "Benim ayağımın üzerinden araç geçti bir an önce üst geçit yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Ramazan Deligönül, "Bu bölgeye üst geçit çok iyi olacak" diye konuştu.

İbiş Kurt, "Çok tehlikeli bir yol neredeyse araçlar çarpacaktı" dedi.

Karayolunun trafik güvenliğinin sağlanması adına İl Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri ise 24 saat karşılıklı iki ekip nöbet tutuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)