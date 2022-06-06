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    Kahramanmaraş’ta annesini öldüren zanlının cezası belli oldu

    Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • 06.06.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:25
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    Kahramanmaraş’ta annesini öldüren zanlının cezası belli oldu

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde yaşayan Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    26 Kasım 2020 tarihinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Anne yaşamını yitirdi

    Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Tutuklandı

    Hakan Ö. ise bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan saldırgan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Ağırlaştırılmış müebbet aldı

    Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hakan Ö. hakkında “üstsoyu kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davayı karara bağladı.

    İHA’nın haberine göre mahkeme, anne katilini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.


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