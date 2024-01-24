Kahramanmaraş'ta hasarlı bina kepçenin üzerine yıkıldı! Operatörün cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşılırken, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

Kahramanmaraş'ta acı ölüm..

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemi için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi.

İş makinesi operatörü 30 yaşındaki Muhammet Gök çöken binanın enkazı altında kaldı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu ulaşılan Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Gök'ün hamile eşi Remziye Gök ise ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Gök'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Polis yıkımla ilgili inceleme başlattı.

Gök'ün bir çocuğunun olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan yaşanan olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)