Kahramanmaraş'ta acı ölüm..
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkım işlemi için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.
Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi.
İş makinesi operatörü 30 yaşındaki Muhammet Gök çöken binanın enkazı altında kaldı.
Hayatını kaybetti
Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu ulaşılan Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hamile eşi gözyaşlarına boğuldu
Gök'ün hamile eşi Remziye Gök ise ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Gök'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Polis yıkımla ilgili inceleme başlattı.
Gök'ün bir çocuğunun olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.
Olay anı kamerada
Öte yandan yaşanan olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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