Kahramanmaraş'ta havuza giren 15 yaşındaki çocuk boğularak öldü

Dulkadiroğlu ilçesinde serinlemek için havuza atlayan 2 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, diğeri boğularak can verdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek istedi.

Bölgede çobanlık yapan Yalçın Akcan (15) ile N.A. (14), yüzmek için bölgede bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi.

2 çocuktan 1'i sudan çıkabildi

İHA'nın aktarımına göre, çocuklardan N.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Yalçın Akcan göletten çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri, çocuğu göletten çıkarttı.

Serinlemek isterken can verdi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasına rağmen Akcan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları feryat ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.