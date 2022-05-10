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    Kahramanmaraş'ta havuza giren 15 yaşındaki çocuk boğularak öldü

    Dulkadiroğlu ilçesinde serinlemek için havuza atlayan 2 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, diğeri boğularak can verdi.
    • 10.05.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:40
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    Kahramanmaraş'ta havuza giren 15 yaşındaki çocuk boğularak öldü

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek istedi.

    Bölgede çobanlık yapan Yalçın Akcan (15) ile N.A. (14), yüzmek için bölgede bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi.

    2 çocuktan 1'i sudan çıkabildi

    İHA'nın aktarımına göre, çocuklardan N.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Yalçın Akcan göletten çıkamadı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri, çocuğu göletten çıkarttı.

    Kahramanmaraş ta havuza giren 15 yaşındaki çocuk boğularak öldü #1

    Serinlemek isterken can verdi

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasına rağmen Akcan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları feryat ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta havuza giren 15 yaşındaki çocuk boğularak öldü #2

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