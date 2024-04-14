Kahramanmaraş'ta husumetli arkadaşlarına pusu kurdu: 1 ölü 1 yaralı Kahramanmaraş'ta aralarında husumet bulunan arkadaşlarını bir okulun bahçesine çağıran şahsın, silahla ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İHA

Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde bulunan Ali Sezai Efendi İlköğretim Okulu bahçesine, aralarında husumet bulunan arkadaşlarını okul bahçesine çağıran Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’a okul bahçesinde pusu kurdu.

1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’ın okul bahçesine geldiği anda silahla ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan Özal’ın hayatını kaybettiğini, Mehmet Y.’nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, Özal’ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Saldırgan yakalandı

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)