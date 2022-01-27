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    Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

    Dulkadiroğlu ilçesinde bağ evine tavuk yemlemeye giden iki kişi, kar yağışı nedeniyle geri dönemedi. AFAD ekipleri ise 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan kişileri kurtardı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:39
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    Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

    Dereli Mahallesi'ndeki bağ evine tavuk yemlemek için giden 2 kişi ise şiddetli kar yağışının ardından mahsur kaldı.

    AFAD HAREKETE GEÇTİ

    Bağ evinden hareket edemeyen kişiler, ekiplerden acil yardım istedi. Bu kapsamda adrese AFAD ekipleri sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta karda mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı #1

    3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDILAR

    Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bağ evindeki 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, kurtarılan kişileri mahalle merkezindeki araçlarına bıraktı.


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