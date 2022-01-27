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- Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı
Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı
Dulkadiroğlu ilçesinde bağ evine tavuk yemlemeye giden iki kişi, kar yağışı nedeniyle geri dönemedi. AFAD ekipleri ise 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan kişileri kurtardı.
- İHA
- 27.01.2022 - 13:30
- Güncelleme : 27.01.2022 - 13:39
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
Dereli Mahallesi'ndeki bağ evine tavuk yemlemek için giden 2 kişi ise şiddetli kar yağışının ardından mahsur kaldı.
AFAD HAREKETE GEÇTİ
Bağ evinden hareket edemeyen kişiler, ekiplerden acil yardım istedi. Bu kapsamda adrese AFAD ekipleri sevk edildi.
3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDILAR
Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bağ evindeki 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, kurtarılan kişileri mahalle merkezindeki araçlarına bıraktı.