Tünel içinde seyir halindeki motosikletin üzerine yatan bir sürücü, adeta ölümle dans etti.

Kahramanmaraş-Göksun arası Edebiyat Yolu üzerindeki tünellerde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Plakası, kaskı ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.

YATARAK SÜRDÜ, O HALDE SOLLAMA YAPTI

Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile bir aracı solladığı ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görüldü.

Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ta motosikleti yatarak süren genç VİDEO







