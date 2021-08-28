Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 ölü

Afşin'de otomobilin çarptığı yaşlı çift ve tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kırsal Emirli Mahallesi'nde motosikleti arızalanan sürücü İsmail Ç. (77) ve eşi Hatice Ç.'ye (72) yardım etmek isteyen mahalle sakinlerinden Halil E. (48) "pat pat" olarak bilinen tarım aracıyla yanına 17 yaşındaki O.E'yi de alarak bölgeye gitti.

MOTORU YÜLKERKEN ARAÇ ÇARPTI

Bu esnada yolun kenarında motosikleti tarım aracına bindirmeye çalışan yaşlı çift ve mahalle sakinlerine, karşı istikametten gelen D.Ö. (35) idaresindeki otomobil çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı çift ve Halil E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü ile tarım aracındaki mahalle sakini O.E'nin tedavisi sürüyor.

D.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.