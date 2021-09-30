3 katlı evinde define aramak için 10 metrelik kuyu kazan 71 yaşındaki Fevzi Kuybu'nun cansız bedeni, yerin altında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evde yaşayan 71 yaşındaki Fevzi Kuybu, kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı.

Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişi ile odalarına yığdı.

Fevzi Kuybu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü.

CANSIZ BEDENİ, KUYUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Kahramanmaraş'taki evinde define arayan kişi, kazdığı kuyuda öldü VİDEO







OTOPSİ YAPILACAK

Fevzi Kuybu’nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek.

Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.