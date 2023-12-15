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Isparta'da kahvehane kavgası: Husumetlisi tarafından öldürüldü

Isparta'da kahvehane kavgası: Husumetlisi tarafından öldürüldü Uluborlu ilçesinde kahvehanede husumetli olduğu 64 yaşındaki E.Y. tarafından tabancayla vurulan 62 yaşındaki Fikret Akar, hayatını kaybetti.