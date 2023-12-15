Isparta'da kahvehane kavgası: Husumetlisi tarafından öldürüldü

DHA
Son zamanlarda kahvehanelerde çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez olayın adresi Isparta...
Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde husumetli olan E.Y. ile Fikret Akar arasında tartışma çıktı.
Ateş etti
Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti.
Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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