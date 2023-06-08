Kapıkule'de 358 kilo uyuşturucu ele geçirildi Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli tırlarda, toplam 358 kilogram kokain, esrar ve ecstasy ele geçirildiğini, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı sınır kapılarında etkin bir mücadele sergiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince X-Ray taramasına sevk edildi.

Doğrudan X-Ray sırasına girmesi gereken tır, sıraya yönelmeyip boş alanda park haline geçerken; başka bir tır aynı aracın yanına gelerek park etti. Üçüncü tır da 2 aracın önüne yanaşıp onları perdeleyecek şekilde park haline geçti.

358 kilogram kokain yakalandı

Yan yana duran 2 tırın dorse kapaklarının açıldığının görülmesi üzerine harekete geçildi. Yük aktarımı için yan yana gelen araçlar arandı. tırlardan birinin dorsesinde toplam 358 kilogram kokain, esrar ve ecstasy ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili operasyonunda ise 7 kişi gözaltına alındı.

Bakan'dan tebrik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." dedi.