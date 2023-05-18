Karabük'te annelerinin cenazesine giderken kaza yapan çift hayatını kaybetti Karabük'ün Eflani ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilde eşi 62 yaşındaki Ayşe Umur ile birlikte yaşamını yitiren 64 yaşındaki Yaşar Umur’un annesinin cenazesine giderken kazada yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA

Karabük'te dün yaşanılan kazanın ardından yürek burkan bir hikaye ortaya çıktı..

Öğle saatlerinde Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkisinde meydana gelen olayda, Yaşar Umur yönetimindeki 78 SU 342 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ö.'nün kullandığı 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Eşiyle birlikte hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Umur ve eşi Ayşe Umur hayatını kaybetti. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Huriye Ç. ve Perihan Ö. hastanede tedavi altına alındı.

Annesinin cenazesine gittikleri ortaya çıktı

Yaşar Umur’un Kastamonu’da yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden annesi Satiye Umur’un cenazesine giderken kaza yaptığı ortaya çıktı. Satiye Umur’un cenazesi de bugün Kastamonu’dan Karabük’te getirildi.

Çift toprağa verildi

Yaşar Umur, eşi Ayşe Umur ve anne Satiye Umur için Karabük’ün Safranbolu ilçesi Düz Mahalle Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Yaşar ve Ayşe Umur çifti Safranbolu Aile Mezarlığı’na defnedildi. Satiye Umur’un cenazesi ise Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Kayı köyünde toprağa verildi.