Karabük'te bir kişi kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçak darbesiyle can verdi Karabük'te kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 14 yaşındaki A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci (22) bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı.

Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken Hamleci, aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı Hamleci, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Recep Hamleci'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

A.S. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)