- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Karabük'te gelin arabası arızalanınca çekici devreye girdi
Karabük'te gelin arabası arızalanınca çekici devreye girdi
Düğün günü azizliğe uğrayan gelin arabası, damat tarafından çağrılan çekiciyle alındı. Gelin ve damat çekici ile evlerinin yolunu tuttu.
- 25.07.2022 - 15:27
- Güncelleme : 25.07.2022 - 16:19
Karabük'te düğün günü yaşanan probleme damadın çözümü ses getirdi.
Kız arkadaşı ile dünyaevine girmeye hazırlanan Erkan Kısmet'in, düğün için süslettiği aracı arıza yaptı.
İlginç bir yönteme başvuran Kısmet, gelin arabası için çekici çağırdı.
Gelin arabası çekici oldu
Arabasını çağırdığı çekiciye yükleyen genç adam, gelin evinin yolunu tuttu.
Birlikte çekicinin üzerindeki araca binen çift, evlerine doğru yola çıktı.
"Yine de başardık"
Aracının bozulduğu için yolda kalmasına rağmen gelini yarı yolda bırakmadığını belirten damat, “Yine de başardık.” dedi.