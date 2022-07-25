Haberler

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te gelin arabası arızalanınca çekici devreye girdi

Karabük'te gelin arabası arızalanınca çekici devreye girdi

Düğün günü azizliğe uğrayan gelin arabası, damat tarafından çağrılan çekiciyle alındı. Gelin ve damat çekici ile evlerinin yolunu tuttu.