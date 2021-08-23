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Karabük’te izinsiz girdikleri ormanda araçları yandı

Karabük’te izinsiz girdikleri ormanda araçları yandı

Ormanlık alanda seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler ormana sıçramadan söndürülürken, izinsiz ormana giriş yapan 5 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.