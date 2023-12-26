İHA
Kar yağışı Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkisini gösteriyor.
Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü.
Karın keyfini yaşamak isteyen bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla yaylalara akın etti.
Arazi aracı takla attı
Safranbolu ilçesi Sarıçiçek Yaylası'nda ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki arazi aracı, kontrolden çıkarak devrilip ters döndü.
Kazada yaralanan olmazken, araç başka bir sürücünün yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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