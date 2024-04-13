Karabük'te kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

İHA
Karabük'ün Eflani ilçesi Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal testereyle kestiği kavak ağacın altında kaldı.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Ünal’ın cenazesi Eflani Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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