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Karabük'te kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Karabük'te kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.