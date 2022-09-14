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- Karabük'te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu
Karabük'te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu
- 14.09.2022 - 23:39
- Güncelleme : 14.09.2022 - 23:40
Türkiye genelinde başıboş sokak köpekleri insanların can güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
Geçmişte ölümlü kazalara da neden olan köpek terörü bu kez Karabük'teydi.
Köpeklerden kaçarken taksi çarptı
İHA'nın haberine göre Karabük-Safranbolu karayolu Emek Kavşağı’nda iş çıkışı köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah Tuncer’e, Mustafa S. idaresindeki ticari taksi çarptı.
Karabük'te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu ViDEO
Metrelerce savruldu
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi sürüyor
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.