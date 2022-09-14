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    Karabük'te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu

    Safranbolu'da köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışırken ticari taksi çarpan genç ağır şekilde yaralandı
    • 14.09.2022 - 23:39
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 23:40
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    Karabük'te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu

    Türkiye genelinde başıboş sokak köpekleri insanların can güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor.

    Geçmişte ölümlü kazalara da neden olan köpek terörü bu kez Karabük'teydi.

    Köpeklerden kaçarken taksi çarptı

    İHA'nın haberine göre Karabük-Safranbolu karayolu Emek Kavşağı’nda iş çıkışı köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah Tuncer’e, Mustafa S. idaresindeki ticari taksi çarptı.

    Karabük'te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu ViDEO

    Karabük te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu #1

    Metrelerce savruldu

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Karabük te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu #2

    Hayati tehlikesi sürüyor

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu #3

    Karabük te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu #4

    Karabük te sokak köpekleri yine kazaya neden oldu #5


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