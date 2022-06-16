Hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülsamet Tunç'un ölümle sonuçlanan kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

24 yaşındaki Abdülsamet Tunç, hemzemin geçitteki yük treninin altında can verdi.

İHA'nın haberine göre; Karabük merkezden geçen hemzemin geçidinde yaşanan korkunç kazada, bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Karabük Belediyesi temizlik işçisi Tunç, gar istikametine gitmekte olan yük treninin altında kaldı.

Trenin altında kaldı

Metrelerce sürüklenen gencin yaşadığı kazaya tanık olanlar, kulağında kulaklık olduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabük'teki gencin ölümlü tren kazası kamerada VİDEO



Olay yerinde can verdi

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tunç’un cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



























