Petrol
102
0.77%
Euro
18.1103
0.10%
Dolar
18.1695
0.15%
Altın
1.026
0.48%
Borsa
3123
2.06%
Bitcoin
396.622
1.17%
BTXN Coin
4.80
-4.19%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Karaman'da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu

    Kendisine adres sorduğunu belirttiği kişi tarafından bacağından vurulan 44 yaşındaki Mehmet Ali S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
    • 25.08.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu

    Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali S. yolda yürüdüğü sırada hayatının şokunu yaşadı.

    Talihsiz adama yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, adres sordu.

    Önce adres sordu sonra vurdu

    DHA'nın haberine göre şüpheli, daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

    Bacağından yaralanan Mehmet Ali S., yere yığılırken, saldırgan da koşarak olay yerinden uzaklaştı.

    İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Karaman'da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu VİDEO

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #1

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #2

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #3

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #4

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #5

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #6

    Karaman da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu #7


    İlginizi Çekebilir

    PlayStation 5 fiyatlarına zam
    Teknoloji

    PlayStation 5 fiyatlarına zam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir