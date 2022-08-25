Karaman'da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu

Karaman'da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu

Kendisine adres sorduğunu belirttiği kişi tarafından bacağından vurulan 44 yaşındaki Mehmet Ali S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali S. yolda yürüdüğü sırada hayatının şokunu yaşadı.

Talihsiz adama yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, adres sordu.

Önce adres sordu sonra vurdu

DHA'nın haberine göre şüpheli, daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

Bacağından yaralanan Mehmet Ali S., yere yığılırken, saldırgan da koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da adres soran kişi tarafından bacağından vuruldu VİDEO

























