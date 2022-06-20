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    Karaman'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti

    Halit Ö. Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yütabancayla ateş ederek göğsünden vurdu.
    • 20.06.2022 - 01:53
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    Karaman'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti

    Karaman Alacasuluk Mahallesi 488 Sokak'ta Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye(26) tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı.

    Yaralı gencin durumu ağır

    DHA'nın haberine göre; aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

     

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