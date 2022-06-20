Karaman'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti

Karaman'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti

Halit Ö. Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yütabancayla ateş ederek göğsünden vurdu.

Karaman Alacasuluk Mahallesi 488 Sokak'ta Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye(26) tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı.

Yaralı gencin durumu ağır

DHA'nın haberine göre; aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.