Karaman'da boşanma aşamasındaki kocasını sevgilisine öldürttü Uykusundan uyandırılarak evinin kapısında öldürülen gencin ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşi tarafından sevgilisine öldürtüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi tutuklandı.

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İHA

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Karaman'da önceki gün saat 01.15 sıralarında 3 katlı binanın son katındaki dairede, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Annesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Ali Başar, kapı zili çalması üzerine uykusundan uyandı.

Kapıyı açmasıyla birlikte silahla vurulan Mehmet Ali Başar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 kişi tespit edildi

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden olay yerinden kaçan şahısların içinde bulunduğu otomobili plakasından tespit etti.

Yapılan araştırmalar neticesinde araç içerisinde Mehmet Ali Başar’ın resmi nikahlı eşi Ebru B. ile sevgilisi Mustafa B., T.K., F.H.Ş., S.A. ve G.T.’nin olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Cinayetle ilgisi bulunduğu ortaya çıkan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlılarından Ebru B. ile sevgilisi Mustafa B. ve T.K.’nin öldürülen Mehmet Ali Başar’ın evine çıkıp zili çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte Mustafa B.’nin iki el ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi.

Kocasından kurtulmak için sevgilisine öldürttü

Öte yandan, Ebru B.’nin bir süredir ayrı yaşadığı kocasından kurtulmak için sevgilisine cinayeti işlettirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından cinayet zanlısı Ebru B. ve sevgilisi Mustafa B.’nin de aralarında olduğu 6 kişi polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 6 zanlı “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenazesi bugün defnedilecek

Cinayete kurban giden Mehmet Ali Başar’ın cenazesi ise dün öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.