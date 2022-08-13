Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.422
2.25%
BTXN Coin
6.86
-4.32%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Karaman'da cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti

    Evlenmeden başka bir kişiden hamile kalan ve dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdükten sonra bahçeye gömen cani ve ailesi tutuklandı. Kadının ifadesinde “Vicdan azabı çekiyorum” dediği öğrenildi.
    • 13.08.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti

    Karaman’da yaşayan Ercan Döner, 2 yıllık eşi Kübra Döner’in kendisiyle evlenmeden önce 2019'da başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi.

    Ercan Döner, aynı gün, 9 Ağustos’ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Bahçeden bebek kemikleri çıktı

    Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kübra Döner'in ailesinin yaşadığı Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki evin bahçesinde kazı başlattı.

    Kazıda, duvar dibine gömülmüş bebek kemiklerine ulaşıldı.

    Kemikler kriminal incemele için adli tıp kurumuna gönderildi.

    Karaman da cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti #1

    4 şüpheli gözaltında

    Kübra Döner ile o dönem birlikte yaşadığı annesi Fatma Aktuğ (64), babası Recep Aktuğ (66) ve ağabeyi İsmail Hakkı Aktuğ (41) da gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Karaman da cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti #2

    “Yıllardır bunun vicdan azabını çekiyorum”

    Ercan Döner ile evliliğinden 36 günlük bebeği olan ve Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Kübra Döner, vicdan azabı çektiğini belirterek suçunu itiraf etti.

    Kübra Döner ifadesinde, “2019 yılında İstanbul'da kaldığım dönemde evlilik dışı bir ilişkim oldu ve hamile kaldım. Hamile kaldıktan sonra Karaman'a geldim. Hamile olduğumu kimseye söyleyemedim. Doğumu da hastanede değil, kendi imkanlarımla evde yaptım. Bebek doğduktan sonra bu durumu kimseye açıklayamayacağım için bebeği boğup bir poşete koydum, daha sonra evin bahçesindeki duvarın dibine gömdüm. Yıllardır bunun vicdan azabını çekiyorum. Ailemin hamile kaldığımdan ve bebeği gömdüğümden haberleri yok. Çok pişmanım.” dediği öğrenildi.

    Karaman da cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti #3

    Aile de tutuklandı

    Fatma Aktuğ, Recep Aktuğ ve İsmail Hakkı Aktuğ'un sorgularında, Kübra'nın hamile kalıp doğum yaptığını ve çocuğu öldürüp gömdüğünü bilmediklerini söylediği öğrenildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklandı.

    Kübra Döner, bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi.

    Karaman da cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti
    3. Sayfa

    Cani anne, bebeğini öldürüp gömdüğünü itiraf etti

    İkinci el oto pazarında satışlar yüzde 45 azaldı
    Otomobil

    İkinci el oto pazarında satışlar yüzde 45 azaldı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir