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    Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı

    Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü Enes M.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla atarken, kazada kendisi ve yanındaki Ümit D. yaralandı, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kaçtı.
    • DHA
    • 05.09.2021 - 02:33
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    Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı

    Karabük'te Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda 16 yaşındaki Enes M., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı.

    KONTROLÜ KAYBETTİ, ARAÇ TAKLA ATTI: 2 YARALI

    Enes M. yönetimindeki 42 N 0575 plakalı otomobil, gezinti sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan Enes M. ve arkadaşlarından Ümit D. yaralanırken, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup kaçtı.

    Karaman da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı #1

    EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ ÇIKTI

    Otomobilde sıkışan Enes M. ve Ümit D., ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Enes M.'nin yapılan kontrolde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Soruşturma sürüyor.

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    Karaman da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı #3

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    Karaman da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı #9

    Karaman da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı #10

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