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Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı

Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı

Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü Enes M.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla atarken, kazada kendisi ve yanındaki Ümit D. yaralandı, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kaçtı.