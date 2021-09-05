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- Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı
Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü gencin sürdüğü araç takla attı: 2 yaralı
Karaman'da ehliyetsiz ve alkollü Enes M.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla atarken, kazada kendisi ve yanındaki Ümit D. yaralandı, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kaçtı.
- DHA
- 05.09.2021 - 02:33
Karabük'te Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda 16 yaşındaki Enes M., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı.
KONTROLÜ KAYBETTİ, ARAÇ TAKLA ATTI: 2 YARALI
Enes M. yönetimindeki 42 N 0575 plakalı otomobil, gezinti sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan Enes M. ve arkadaşlarından Ümit D. yaralanırken, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup kaçtı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ ÇIKTI
Otomobilde sıkışan Enes M. ve Ümit D., ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Enes M.'nin yapılan kontrolde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi.
Soruşturma sürüyor.