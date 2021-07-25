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    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

    İki komşu arasında çıkan tartışma büyüdü. Tarafların akrabalarının da katılması ile olay silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 09:05
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    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

    Karaman’da, Çeltek Mahallesi’nde ikamet eden iki komşu, Emir Musa Parkı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi ile iki taraf yatıştırılarak evlerine gönderildi.

    Akşam saatlerinde aynı parka yeniden gelen şahıslar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

    Tarafların akrabalarının da katılması ile olay silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

    Kavgada Mustafa Aktaş, Zeki Tayyip T. Zekeriya A., Dursun R., Rasim A., Gülhan K. ve Fatma K., darp ve tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine parka çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslara alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti ViDEO

    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Aktaş (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri hem hastanede hem park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Kavgaya karışan ve tüfekle ateş ettiği ileri sürülen M.A. isimli kişiyi yakalanarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı #3

    Karaman’da komşuların silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı #4

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