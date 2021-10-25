Sosyal medyada canlı yayın yapan Emir Ö., husumetli olduğu kuzeni Tufan D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. O anlar, yayın sırasında kayıt altına alındı.

Karaman’da, Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta Tufan D. (26) ile aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. (30) arasında sosyal medya üzerinden çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti.

Dün saat 23.50 sıralarında, Emir Ö.’nün kendisine küfrettiğini öne süren Tufan D., kuzeninin evine gitti.

ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.

Emir Ö. kanlar içinde kalırken, Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Karaman’da, kuzenini canlı yayında pompalı tüfek ile vurdu VİDEO



1 SAAT 3 DAKİKALIK CANLI YAYIN

Emir Ö.’nün, saldırı sırasından sosyal medyada canlı yayın yaptığı belirlendi.

1 saat 3 dakikalık yayın içinde Emir Ö.’nün, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylediği anlar yer aldı.

Ayrıca, zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini söylediği, birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösterdiği görüldü.

PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Emir Ö.'nün en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuldu.

Yaralanan Emir Ö., tekrardan eve girdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.