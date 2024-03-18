Karaman'da soban çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti Sobadan çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen yaşlı adam evin içinde ölü bulundu.

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İHA

Karaman'da çıkan yangın, yaşlı adamı hayattan kopardı.

Başkışla köyünde sabah saat 09.00 sıralarında, 77 yaşındaki Mustafa Karabacak’ın tek başına kaldığı müstakil evinde sobadan dolayı yangın çıktı.

Yardıma komşular koştu

Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdikten sonra yaşlı adamın yardımına koştu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güçlükle eve giren komşuları, yaşlı adamı pencerenin önünde bilinci kapalı halde bularak dışarıya çıkarmayı başardı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev, yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Cenazesi morga kaldırıldı

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Pencerenin önünde yatıyordu"

Yangını görerek yaşlı adamın yardımına koşan komşusu Emin Atik, “Çatının altından dumanların yükseldiğini gördüm. Akşam da oğluyla görüşmüştüm babasının evde olduğundan haberim vardı. Yardıma koşarak pencereyi açtığımda sobadan alevler yükseliyordu, kendisi de pencerenin önünde yatıyordu. Bunun üzerine hemen 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdim. Muhtar geldikten sonra birlikte yaşlı adamı dışarıya çıkardık.“ diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)