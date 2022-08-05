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    Karaman'da üzerine aracını sürdüğü kadını, 300 metre sürükledi

    Adliye önünde kendisine doğru yürüyen kadına çarpıp, 300 metre tavanında sürükleyen sürücü, sonrasında ayağının üzerinden geçti. Saldırgan aranırken, bu anlar kameraya yansıdı.
    • 05.08.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 09:35
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    Karaman'da üzerine aracını sürdüğü kadını, 300 metre sürükledi

    Karaman’da husumetli olan Merve Şakır ile Süleyman Y., akşam saatlerinde Adalet Sarayı önünde buluşup konuşmak istedi.

    Merve Şakır, Süleyman Y.'nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı.

    300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklendi

    Çarpmanın etkisiyle Merve Şakır otomobilin tavanında kalırken, Süleyman Y. ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Yaklaşık 300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklenen Merve Şakır, Süleyman Y.'nin akaryakıt istasyonu içerisine girerken fren yapması sonucu otomobilin önüne düştü.

    Ayağının üzerinden geçti

    Süleyman Y., bu kez de otomobil ile Şakır'ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı.

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karaman'da husumetli olduğu kadına çarpıp, otomobilin tavanında sürükledi VİDEO

    Dehşet veren anlar kamerada

    Genç kadının tedavisi devam ederken, polis, olay yerinden kaçan Süleyman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Merve Şakır'ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Karaman da üzerine aracını sürdüğü kadını, 300 metre sürükledi #1

    “Kızımın üzerine sürdü”

    Olay anına tanıklık eden Merve Şakır’ın annesi Durdane Şakır, yaşadıklarını DHA’ya anlattı.

    Anne Şakır, “Kızım Süleyman Y. ile konuşmak için onların yanına doğru gitti. Bu sırada Süleyman Y. arabayı, kızımın üzerine sürdü. Kızım kazanın ardından ön tampona yapıştı. Ben 'dur' dememe rağmen araba durmadı. Kızım anne baba beni kurtarın diye bağırdı, biz arabanın arkasından koştuk.

    Karaman da üzerine aracını sürdüğü kadını, 300 metre sürükledi #2

    “Gerekenin yapılmasını istiyorum”

    300 metre ilerideki petrolün yanına kadar koştum ve kızımı orada yerde kanlar içerisinde gördüm. Çocuğu düşürdükten sonra sol bacağının üzerinden geçmiş arabayla. Şu an bacağı kötü. Ben savcılarımızdan, polisimizden ve devletimizden yardım istiyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum.” dedi.

    Karaman da üzerine aracını sürdüğü kadını, 300 metre sürükledi #3


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