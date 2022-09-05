Terörle mücadele polisi olduğunu söyleyerek yaşlı adamı 100 binlik dolandıran şahıs yakalandı. Dolandırıcı, kendisini çeken gazetecilere "Yakışıklı çıkart" dedi.

Karaman'ın Hamidiye ilçesinde 61 yaşındaki adam dolandırıldı.

Terörle mücadele savcısı ve polisi olduğunu iddia eden şahıslar, V.B.'yi inandırmayı başardı.

Dolandırıcılara kanan yaşlı adam, evindeki tüm altın ve paraları vereceğini söyledi.

Olayı anlatmaması için tembihlendi

V.B. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini söyledi.

Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar hemen harekete geçti.

100 binin üzerinde altın ve parayı çöpün yanına koydu

V.B.’den evdeki 4 adet 64 gram ağırlığındaki altın bilezik ile 400 euro parayı bir poşet içerisine koyarak gösterdikleri çöp kavasının yanına bırakmasını istedi.

Bunun üzerine yaşlı adam, 100 bin lira üzerindeki altın ve parayı dolandırıcıların tarif ettikleri çöp kovasının yanına bırakarak oradan ayrıldı.

Karaman'da yaşlı adamı dolandıran şahıs: Yakışıklı çıkart VİDEO



Dolandırıcılar Karaman'dan kaçtı

Altın ve paraları alan dolandırıcılar, vakit kaybetmeden geldikleri 34 plakalı otomobile binerek hızla Karaman’ı terk etti.

Dolandırıcıların yaşlı adamı telefonla yönlendirmeleri ise cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarından eşkal tespiti

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Olayın yaşandığı cadde üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakası ile eşkallerini tespit etti.

Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) aracın Karaman’dan ayrılarak Aydın iline gittiğini öğrenen ekipler, takibe başladı. Aracın Konya’nın Ereğli ilçesine geldiğini belirleyen ekipler, Ereğli polisiyle ortak düzenlediği operasyonla şüpheliler İ.A ile M.A.Ş.’yi yakalayarak Karaman’a getirdi.

“Yakışıklı çıkart ha”

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İ.A ile M.A.Ş., adliyeye sevk edildi. M.A.Ş, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Yakışıklı çıkart ha’ diyerek seslendi.

Dolandırıcılar cezaevinde

Her iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin, başka suçlardan sabıkaları olan dolandırıcıların yaşlı adamdan aldıkları altın ve paralara ulaşamadığı öğrenildi.