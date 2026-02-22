Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken öldü

Karaman'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarpıp, 32 metre ileriye fırlattığı 57 yaşındaki Hasan Yılmaz kurtarılamadı.
Karaman'da korkunç kaza..
Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde Oğuzhan Pınarbaşı yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a çarptı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, bu sabah yaşamını yitirdi.
32 METRE İLERİ FIRLATTI
Polisin yaptığı ölçümde, yaralı Yılmaz'ın çarpma noktasından 32 metre ileriye fırladığı kaydedildi.
Minibüsün sürücüsü Oğuzhan Pınarbaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)